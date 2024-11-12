中評社北京11月12日電／網評：積極探索新產業、新業態



來源：大公報 作者：胡劍江



中央港澳辦、國務院港澳辦日前在深圳召開2024年香港工商界人士座談會，夏寶龍主任、行政長官李家超和29位香港工商界人士出席座談會，與會工商界人士逐一發言，圍繞如何以實際行動推動香港更好發展深入交流，提出建議。夏寶龍主任充分肯定，香港工商界為保持香港繁榮穩定、助力國家現代化建設作出的突出貢獻。



香港在國家的發展中一直扮演著重要的角色，並通過市場經濟、體制改革和試點項目等多方面貢獻了巨大的力量。



夏主任指出，當前香港內外環境發生深刻變化，香港發展面臨不少挑戰，也迎來新的機遇。香港工商界和企業家作為推動經濟發展的主力軍，應當勇於擔當、挺身而出。大家要深入學習領會習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神，發揚光榮傳統，堅定對香港和國家發展的信心，主動識變應變求變，充分發揮“一國兩制”制度優勢，以實際行動詮釋愛國愛港，共同建設美好香港，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。



香港以港為名、憑港而興。夏主任表示，一定要繼續在“港”字上做文章，建設好陸、海、空三個“港”。再如，當前新一輪科技革命和產業變革深入發展，科學技術越來越成為推動經濟社會發展的主要力量，創新已成為引領發展的第一動力。今日之世界非昨日之世界，香港也不能僅靠傳統優勢“一招鮮、吃遍天”，必須銳意改革，主動作為，在變局中打開香港新天地。要大力推動創科發展，加大創科資源投入，壯大創科產業規模。