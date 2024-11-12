陸永安：中國藝術家要先胸懷中華再面向世界

（圖：新華社） 中評社北京11月12日電／據新華社消息，法籍華裔繪畫藝術家陸永安日前在參加新華網《國際會客廳》節目時說，30歲離開中國，到法國去學習西方繪畫藝術，並在那裡生活40餘年的他，希望把中西合璧藝術作品創作精髓傳授給更多的藝術家，通過作品去傳播自己幾十年來在藝術上的探索與實踐經驗。



陸永安說，雖在法國生活多年，但他始終懷揣中國心，他認為中國藝術家無論身在何處，一定要胸懷中華，再面向世界。中國歷史上的藝術巨匠們創造出的經典作品是他一生的創作動力，對身在異鄉的他產生著深刻與長遠的影響。



陸永安說，藝術無國界，可以跨文明、跨語境，雖語言不通，但東西方藝術有諸多共通之處，中西方藝術家創作出的作品形式雖各不相同，但追求的都是人類視覺共鳴中的共通價值，這些共通價值往往令觀者震撼，這便是藝術的包容性與共通性。



談及當代的中西方文化互鑒，陸永安說，在當今互聯網應用技術的加持下，這種互鑒更加頻繁、活躍，全世界的藝術愛好者可以通過雲端看到來自全世界的藝術作品，創作者無需解釋，觀者自然可以讀懂，尤其是文化藝術、視覺藝術、聽覺藝術。



陸永安說，作為一位有著30年中國、40餘年法國生活、學習、創作經歷的視覺藝術家，他在縱觀東西文明藝術史時常發現並感慨二者有太多共通之處。他舉例表示，宋人的“意象精神”曾點亮世界，而這種“意象精神”也是西方當代藝術探索“抽象精神”過程中的核心。從古至今，從東方到西方，無論品鑒宋代繪畫大師範寬的作品還是法國印象派畫家塞尚的作品，無論欣賞古代中國八大山人朱耷的作品還是荷蘭後印象派作家梵高的作品，都可清晰地看到人類在視覺藝術上的共同追求和審美價值觀的共鳴。