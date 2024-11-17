《中國評論》月刊第323期內容介紹

第323期《中國評論》月刊2024年11月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港11月17日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第323期《中國評論》月刊2024年11月號已出刊。本期《中國評論》共刊發17篇文章，涵蓋兩岸、港澳、國際、經濟、歷史等議題。



本期“專題”欄目聚焦美“以台制華”思維及影響，刊發了《美國對台戰略思維：內涵、特徵及其演變》《美國推動台灣問題“國際化”的話語策略與邏輯分析》和《美日同盟“現代化”的內涵及其涉台取向》三篇文章。



北京大學台灣研究院院長、北京大學國際關係學院教授李義虎，和北京大學國際關係學院博士研究生齊艶聯合發表《美國對台戰略思維：內涵、特徵及其演變》一文。文章指出，戰略思維決定戰略行為，美國對台戰略思維作為戰略決策主體對台灣問題的系統性判斷，決定著美國在台海地區的戰略決策與部署，其會隨著美國對華戰略的調整、中美關係的變化以及決策者對台海局勢的認知等因素而變化。從特朗普政府到拜登政府，美國對台戰略思維發生了演變，在戰略威脅的判斷上，二者都將“中國大陸統一台灣”視為主要威脅，但後者更擔憂在台灣問題上維持主導優勢的風險。在戰略目標的確立上，二者具有一定延續性，均企圖利用台灣問題牽制中國，實現對華“戰略阻斷”，但後者更傾向兩岸“和平分離”。在戰略手段的選擇上，前者更注重硬權力手段，更傾向單邊主義；後者則更注重軟權力手段，以及多邊方式和同盟手段。



在《美國推動台灣問題“國際化”的話語策略與邏輯分析》一文中，武漢大學中國邊界與海洋研究院副教授、武漢大學兩岸及港澳法制研究中心研究員葉正國，和武漢大學中國邊界與海洋研究院研究助理王澤宇指出，台灣問題的實質是維護中國主權和領土完整。近年來，美國不斷對台灣問題進行“國際化”操弄，主要運用“去主權化”、“超主權化”、“他主權化”和“類主權化”的話語策略，塑造競爭格局、渲染產業安全、強化認知偏見等成為其實踐邏輯。而美國對台灣問題與香港問題、涉藏問題、南海問題“國際化”等雖然在目標、手段等方面有一定的共同性，但在意涵和內容等方面存在諸多差異。對此，中國應全面評估美國推動台灣問題“國際化”的演進趨勢，提升法律鬥爭能力，掌握涉台的國際話語權。

