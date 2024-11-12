中評社北京11月12日電／網評：善用文化體育資源講好香港故事



來源：大公報 作者：霍啟剛



中央港澳辦、國務院港澳辦上周五在深圳召開2024年香港工商界人士座談會，夏寶龍主任在會上的講話，體現了中共二十屆三中全會《決定》有關進一步全面深化改革、推進中國式現代化的精神，對此我有三點感想：



第一，夏寶龍主任表示，要鞏固住、提升好香港傳統優勢；需要大家開拓創新，積極探索新產業、新業態，為香港培育經濟增長新動能。強調香港不能僅靠傳統優勢“一招鮮、吃遍天”。



在新冠疫情之後，全球的消費模式有著重大的改變，各個地方都要求變才能保持競爭力，香港也絕不例外，同樣需要識變應變求變。2024年施政報告主題是“齊改革同發展 惠民生建未來”，當中就有各式各樣的制度完善，例如促進文體旅融合，為香港帶來新機遇。要做好經濟發展工作，商界當然需要積極求變，但政府同時亦要作出政策上的突破和施政思維上的改變，為商界創造良好生態。我相信，鞏固落實香港“八大中心”定位，可以讓香港的傳統及創新產業互相配合，為經濟帶來更多增值動力。



第二，夏寶龍主任表示，要想方設法加快旅遊業態升級，用好香港1180公里海岸線和263個島嶼，根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。



過往，我曾在特區政府咨詢施政報告期望、立法會會議等場合向特區政府表達善用島嶼，發揮香港水上資源優勢的建議。日本自2010年起就會每三年舉辦一次“瀨戶內國際藝術祭”，讓藝術家在不同的島嶼展出其作品，引來了國際的關注。現時，香港也有“西貢海藝術節”，不過我相信跳島游的規模可以做得更大，接下來水上活動也可以更多更廣，用美麗的自然風光和藝術作品講好中國香港故事。