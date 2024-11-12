中國團隊助力秘魯供電能力和服務水平雙提升

10月12日，在位於利馬的秘魯博路茲公司電力調度控制中心，當地員工開展日常電網監控工作。（新華社） 中評社北京11月12日電／據新華社消息，“中國團隊帶來的保供電相關做法有效降低了停電風險，顯著提高了我們的電力安全應急管理能力。”中國南方電網秘魯博路茲能源股份有限公司（簡稱秘魯博路茲公司）員工胡安·奧喬亞說，來自中國的經驗做法不僅讓公司為當地居民帶來更穩定安全的用電服務，還為秘魯舉辦亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議等重要活動提供更好的用電保障。



11月，亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議將在秘魯首都利馬舉行。秘魯博路茲公司為利馬北部及周邊1600多平方公裡區域提供電力供應，其中包括數個會議相關活動地點。



奧喬亞介紹，公司團隊與中方專家針對每一個保供電地點制定了應急方案，提前有序開展保供電相關設備隱患排查、巡檢維護等工作，確保設備滿足安全運行要求。會議期間，公司將加大設備巡檢頻次，安排應急發電車，保障電力供應安全可靠。



秘魯博路茲公司服務用戶數超160萬戶，占秘魯總配電用戶數的19%，是秘魯用戶數最多的配電公司。2024年6月，中國南方電網公司完成對秘魯博路茲能源股份有限公司83.15%和秘魯博路茲綜合能源服務股份有限公司100%的股權收購。



“加入中國南方電網以來，秘魯博路茲公司實現供電能力和服務水平‘雙提升’。”在秘魯博路茲公司總經理瓦爾特·休托看來，中國南方電網不僅在配網運行管理、數字電網建設、綜合能源服務等方面帶來豐富經驗，還為日常電力服務提供了領先的創新技術，進一步提升了公司的服務質量和運營效率。