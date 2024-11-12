中評社北京11月12日電／網評：圍繞“新”字做足功夫



來源：大公報 作者：葉建明



識變應變求變，是香港企業家們未來一段時間需要認真領會的課題。正如中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍日前在2024年香港工商界人士座談會上所強調的，今日之世界非昨日之世界，香港也不能僅靠傳統優勢“一招鮮、吃遍天”，必須銳意改革，主動作為，在變局中打開香港新天地。要在變局中打開香港新天地，就需要緊緊扣住一個“新”字。



改革開放以來，香港工商界是見證者也是參與者，是受益者也是貢獻者，“一國兩制”香港實踐的成功和香港社會的繁榮穩定離不開企業家們的良多貢獻，在香港傳統經濟優勢的締造和綜合競爭力的保持上，工商界發揮了獨特且重要的作用。



而隨著當今世界百年未有之大變局不斷朝縱深演變，香港所處的內外環境也發生深刻改變，發展瓶頸開始逐漸出現，內生動力的不足愈發影響經濟整體表現。作為產業政策的制定者和協調者，特區政府正努力提升戰略思維和總體設計；作為市場的具體參與者，工商界也應看清形勢，走出舒適圈，革新思維理念，擁抱發展新趨勢，為香港未來發展貢獻力量。



首先，要積極探索，為香港培育經濟增長新動能。當前新一輪科技革命和產業變革深入發展，科學技術越來越成為推動經濟社會發展的主要力量，創新已成為引領發展的第一動力。但毋庸諱言，香港產業結構仍相對單一和陳舊，工商界甚至形成產業發展上的路徑依賴和慣性思維，面對新產業方向束手無策，不願意或者難以投入更多精力，導致香港多年來錯失產業轉型升級的寶貴機會，也直接或間接導致了創新動能上的不足，在世界其他地區新興產業如火如荼發展之際，香港卻仍在吃老本，這是難以為繼的，必須加以改變。



新質生產力需要更多投入，也需要政府多加支持引導。香港工商界也有需要、有條件探索新路，加強對包括人工智能、生命健康、新能源、低空經濟等在內的新產業新業態的戰略投資，因地制宜地打造“港版新質生產力”，尤其要主動對接國家的新興產業，同時加大力度支持產學研專案，協助打造香港“科研品牌”，加快國際創科中心建設。



其次，主動作為，為香港拓展發展新空間。工商界一方面需要協助特區政府加快北都建設，尤其助力河套深港科技創新合作區發展，進一步對接深圳深度融入大灣區；另一方面要走出香港，利用長期積累的海外網絡服務香港發展方向，充分發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的作用，在“一帶一路”等國家戰略中為香港尋找新的發展可能。



再次，革新理念，為香港民生福祉作出新貢獻。當前，香港剛從由亂到治轉向由治及興，民眾的幸福感和獲得感是建設美好香港的重要保證，工商界有責任用實際行動支持特區政府，承擔應盡的社會責任，共同營造更好社會與經濟環境，實現經濟增長和民生改善雙達標。今天的香港，不能再固守利益藩籬，不能再無視深層次矛盾和問題久拖不決。

