87歲美籍古巴華裔老人越洋尋找中國親人

西亞克斯父親與家人的書信信封和照片。（受訪者供圖） 中評社北京11月12日電／據中國僑網消息，“現在肇慶市和四會市僑聯加入了尋親的隊伍，幫我們尋找照片中的女孩。”馬小六日前接受記者採訪時說。



馬小六一家1年前移居美國洛杉磯。鄰居瑪麗莎一家熱情好客。兩家閑聊間，瑪麗莎常透露其母親有一半中國血統。馬小六起初以為對方僅是話家常，增進鄰里感情，沒想到現在自己成了幫助瑪麗莎一家尋親的“偵探先生”。



今年8月，瑪麗莎向馬小六展示了一張身著旗袍女孩的照片，照片旁寫有漢字“中國廣東省台山縣海晏公社執事先生收”，落款為“先祖公石秀培”。瑪麗莎說，女孩是母親同父異母的姐姐。祖父離開中國時，女孩才1歲。母親希望能找到她的姐姐。



在之後瑪麗莎的家庭聚會上，馬小六見到了瑪麗莎的母親西亞克斯。西亞克斯今年87歲，只能用西班牙語對話。



據西亞克斯講述，她的父親1901年出生於廣東台山海宴鎮。1920年父親和伯父遠赴洪都拉斯。隨後父親又獨自前往古巴謀生，在當地經營一間雜貨鋪。20世紀30年代，父親收到老家家人寄來的求助信。由於生活窘迫，父親未能為國內家人解困，這也成為他心中的遺憾。



1971年西亞克斯和哥哥前往美國生活。8年後，父親去世。臨終前他囑咐西亞克斯要找到中國的親人。西亞克斯不會中文，也不記得父親的中文姓名。她只記得父親常給她蒸魚吃，還說中國的家在大海邊。



幾十年裡，西亞克斯和家人一直在搜集線索。曾有華人送給她們一本講述古巴華人歷史的書籍。她們找中餐館的員工翻譯，但未能發現有用信息。

