網評：貫徹落實六個需要　坐言起行共繪新篇

中評社北京11月12日電／網評：貫徹落實“六個需要” 坐言起行共繪新篇



來源：大公報 作者：陳祖恒



中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室日前在深圳召開2024年香港工商界人士座談會，夏寶龍主任同與會29位香港工商界代表進行深入交流，筆者非常榮幸代表香港工業總會參與其中。夏主任在會上提出“六個需要”和“三個相信”，筆者對此深有體會且非常認同，認為工商界未來要更主動出擊、識變求變，以更多實際行動，為中國式現代化建設添磚加瓦。



香港工商界向來都是推動經濟發展的主力軍，也是國家改革開放的先行者、貢獻者及受益者，紡織業等傳統優勢產業當時把訂單、技術及廠房帶回內地，為國家經濟騰飛作出積極貢獻，見證了國家取得舉世矚目的經濟成就。



當前，面臨百年未有之大變局，地緣政治形勢複雜，全球也正經歷以大數據、人工智能、基因工程等領域為代表的“第四次工業革命”。筆者認為，工商界未來可從以下幾大層面，積極融入國家新一輪改革開放，以實際行動及用好自身優勢，貢獻國家高質量發展，助力國家在科技革命及新發展格局中突圍而出。



以科創推進傳統產業高端化



第一，大方向而言，筆者認為，香港各界要積極主動、識變求變，更深入瞭解國家的發展戰略和方針，相應地部署未來的整體和產業發展，主動對接國家不同發展機遇，不斷將香港在“一國兩制”下的優勢強化，包括高度國際化、“超級聯繫人”等獨特優勢。因此，香港各界及產業要主動探求產業變革的機遇和可能性。



擁有深厚發展底蘊、作為傳統優勢產業的紡織業，已為迎接產業革新準備就緒。筆者與業界一直倡議特區政府設立“時裝及紡織發展局”為專責統籌行業發展及對外聯繫的對口，配合以推動品牌設計推廣、中外文化交流為己任的“香港時裝協會”，及具創新研發實力的“香港紡織及成衣研發中心”，組成行業鐵三角，再結合業內法定機構、商會及大專院校，建立更具系統、完整和革新的行業發展體制，更全方位為國家產業發展作更多貢獻。

