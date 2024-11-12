網評：若“改善關係”是以犧牲法治為條件

中評社北京11月12日電／網評：如果“改善關係”是以犧牲法治為條件



來源：大公報 作者：卓銘



美國大選日前結束，美國駐港總領事梅儒瑞較早期間接受外媒訪問時聲稱，若香港想改善港美關係，“香港需要作出改變”；而其口中所謂的“改變”，竟是涉及相關國安案件。律政司司長林定國昨日公開反駁梅儒瑞所言，更表示有人“一邊想交朋友，一邊又不斷用腳踢你”。長期以來，美方一直企圖幹預香港司法、插手香港事務，個別政客更對香港極盡抹黑之能事。如果在某些政客眼中“改善關係”是以犧牲法治為條件，那這樣的“改善”不要也罷！



自美國將中國定義為主要競爭對手，並開始多方面遏制中國發展以後，港美關係也首當其衝地受到影響。但必須強調的一點是，香港作為國際金融中心又是一個高度開放的經濟體，對於改善或深化與美國的關係，一直也抱持著開放和歡迎態度。



事實上，去年美國就是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為4722億港元（折合約603億美元）。同時，香港也是美國第27大貿易夥伴。截至2022年底，美國占香港外來直接投資頭寸約為3514億港元（約450億美元），排名第六位；香港向美國直接投資頭寸約為1642億港元（約210億美元），排名第八位。美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。



最需要改變的是美國



可見，即使在貿易戰和制裁下，港美貿易活動仍然熾熱，兩地合則兩利，鬥則兩敗，是個再簡單明瞭不過的道理。因此梅儒瑞說希望改善港美關係，香港當然也沒有任何理由要反對。



但問題是，梅儒瑞說改善港美關係而提出的“條件”，卻明顯損害香港司法獨立，更是對香港依法維護國家安全權利的侵犯。可能梅儒瑞自我感覺良好，覺得自己表達出的是“善意”，但說得難聽一點，這番話其實跟黑社會式的威脅恐嚇沒有多大區別。



就如律政司司長林定國昨日的比喻，有人伸手跟你握手，說想跟你做朋友，但又不斷用腳踢你，這如何能稱得上有善意和誠意？事實上，在梅儒瑞伸出“橄欖枝”前一個多星期，美國才剛“踢”完香港不久。美國財政部上月尾宣布，限制美國資金投資在中國包括香港的半導體、微電子、量子信息技術、人工智能系統等先進科技領域，並於明年1月2日正式生效；也幾乎在同一時間宣布制裁10多個國家與地區近400位個人與實體，包括28間香港公司。

