調查：逾六成受訪者滿意施政報告

中評社北京11月12日電／據大公報報導，行政長官李家超早前公布任內第三份施政報告，提出立法規管㓥房、支持青年購買資助出售單位和放寬物業按揭貸款成數上限等多項措施。調查顯示，逾六成受訪者滿意施政報告。近七成半人支持政府協助青年購買資助出售單位，當中18至29歲青年支持率更達到約九成；逾六成人支持立法規管㓥房，並認同恢復深圳“一簽多行”及擴大“一周一行”範圍。



民意觀察研究中心在10月19日至28日，透過隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了951名18歲或以上的香港市民。瞭解他們對各項施政措施的意見。



市民撐協助青年置業



施政報告提出為申請購買居屋的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽簽號碼，幫助青年置業。調查發現，74.2%受訪市民傾向支持有關政策。若以年齡組別劃分，89.3%受訪的18至29歲青年傾向支持，支持比率是所有組別中最高；政策受惠的30至39歲青年支持比率也有80.1%。



至於規管㓥房，調查顯示，64.1%傾向支持，24.3%傾向不支持，另有11.6%表示“唔知道／難講”；若以受訪者年齡組別劃分，所有年齡組別市民的支持比率均高於不支持比率。



調查亦發現，60.4%受訪者支持放寬物業按揭貸款成數上限，18.1%對此有保留。