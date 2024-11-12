金正恩批准朝俄《全面戰略夥伴關係條約》

（圖：大公報） 中評社北京11月12日電／據新華社消息，朝中社12日報導，朝鮮國務委員長金正恩發布政令，批准朝鮮與俄羅斯簽訂的《全面戰略夥伴關係條約》。



報導說，金正恩11日簽署了相關政令。該條約從雙方交換批准書之日起生效。



今年6月，金正恩與俄羅斯總統普京在平壤簽署了《全面戰略夥伴關係條約》。