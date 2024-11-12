石破茂保住相位　明年迎參院選舉考驗

圖：石破茂（左一）11日在首相指名選舉期間打瞌睡。＼法新社 中評社北京11月12日電／據大公報消息，綜合共同社、《日本經濟新聞》報導：日本國會11日舉行首相指名選舉。自民黨總裁、現首相石破茂在眾議院投票中歷經兩輪角逐擊敗最大在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥，保住首相之位，避免了淪為二戰後日本最“短命”首相的命運。但由於自民黨和公明黨組成的執政聯盟已變成“少數派”，石破茂仍面臨諸多考驗。



石破茂在眾議院首輪投票中得票未超過半數，因此與得票排名第二的野田佳彥進入第二輪角逐。最終，石破茂獲得221票，超過野田的160票，以相對多數贏得選舉。他當天公布新內閣名單，19名成員中16人留任，僅替換了在眾議院選舉中未能當選議員的法務大臣牧原秀樹和農林水產大臣小裡泰弘，以及因成為公明黨新黨首而不再出任閣僚的國土交通大臣齊藤鐵夫。



直播畫面顯示，石破茂在第一輪投票期間低頭閉目，似乎在打瞌睡。在野黨批評其“缺乏緊張感”。日媒指出，石破茂面臨內憂外患。淪為“少數派”的執政聯盟必須尋求在野黨支持，目前最迫切的挑戰是讓2024年度補正預算案過關。明年夏季，日本將舉行參議院選舉，若自民黨無法消除黑金醜聞影響、重獲選民信任，恐失去參議院控制權，甚至可能被在野黨的不信任動議趕下台。明年初特朗普就任美國總統後，料將推行貿易保護主義，如何處理美日關係對石破茂而言也是一大難題。



中國外交部發言人林劍11日就石破茂再次當選日本首相回應說，這是日本內政，中方不作評論。中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民根本利益。