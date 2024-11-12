工商界：與特區政府合作改革　培育新動能

中評社北京11月12日電／據大公報報導，11月8日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室在深圳召開2024年香港工商界人士座談會。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在會上表示，香港也不能僅靠傳統優勢“一招鮮、吃遍天”，必須銳意改革，主動作為，在變局中打開香港新天地。多名工商界人士表示非常認同，強調工商界是香港經濟發展的中流砥柱，應與特區政府合作推動改革，審時度勢提前進行商業布局，推動包括旅遊業態升級、發展創科以及生命科技行業等，為自身、為國家未來發展增添更大動能。



建設好陸海空三大港口



香港總商會主席陳瑞娟表示，香港與國家的發展緊密相連，是次座談會顯示中央政府高度重視香港的發展和福祉。面對全球經濟環境不斷變化，香港需要尋找新的發展機遇。“我們必須建設好陸、海、空三大港口，加強香港的交通樞紐地位，為國家整體發展作出貢獻。”



陳瑞娟說，總商會將一如既往，做好內外兩方面的工作。對外方面，該會將發揮網絡優勢，透過率團外訪、舉辦考察活動和研討會，加強國際聯繫，說好香港故事。對內方面，總商會作為商界之聲，將繼續向政府建言獻策，並為企業提供人工智能、自動化和供應鏈等專業項目培訓，協助商界為數碼轉型做好準備，並助力雇員順利過渡至新經濟格局，為香港、內地和區域經濟發展增添新動能。



景點融合建築文化飲食元素



全國政協委員、飛達帽業副主席顔寶鈴對大公報記者表示，夏主任強調香港不能僅靠傳統優勢，要大力推動創科發展、加快旅遊業態升級，可見他十分瞭解香港的發展潛力。香港是自由經濟體，作為工商界人士更應審時度勢，及時根據政策方針、地緣政治等因素提前進行商業布局，從而抓住機遇，而非待具體政策落地後再開始行動。她亦十分認同夏寶龍提出的“加快旅遊業態升級”，她說，香港有不少特色村落及古蹟，若特區政府積極發掘這些村落背後的歷史與習俗，打造以建築、文化、飲食等元素為一體的景點，不僅能吸引海內外遊客，同時也是講好香港故事的一種方式。

