香港可扮演中東金融聯繫角色

中評社北京11月12日電／據大公報報導，香港證監會行政總裁梁鳳儀、沙特阿拉伯阿蔔杜拉國王科技大學榮休校長陳繁昌及中環資產投資基金行政總裁譚新強在灼見名家活動上表示，現時中東國家對於內地和香港市場並不瞭解，所以特區政府要積極爭取拓展和深化中東、東盟的網絡，爭取他們的資金。



梁鳳儀表示，中東許多國家都是高收入國家，但目前中東龐大資產主要投資在美元及歐美金融市場，原因之一可能是中東國家對於內地和香港市場並不瞭解，所以政府要積極爭取他們的資金。她提到，沙特當局及資產管理機構均認為，能將一只極具代表香港的港股ETF在沙特掛牌，是沙特金融市場走向國際化的第一步。她認為，本港業界的經驗有助開拓中東市場，相信香港可扮演中東經濟走廊的金融聯繫角色。



陳繁昌曾參與許多沙特政府和機構的計劃。他指出，近年世界有巨大轉變，許多人都認為中東有不少機遇，而中東也很積極和亞洲國家打好關係，沙特政府鼓勵民間多到亞洲交流，指示牌也新增中文，教育部也規定一定課時教授中文。他認為，內地和香港也要把握好這個機會，不只尋找貿易機會，也要打造好文化上的民間交流。他指出，沙特的地緣位置很重要，是貿易的必經之路、兵家必爭之地，需要很多消費品和基建有待建設，有不少經濟機遇，相信中國也看到這個機會。



在以“美國圍困下的中國經濟前景”為主題的主題演講中，太盟投資集團執行董事長單偉建表示，中國製造業增加值占全球的比例從27%增加到30%，認為這說明中國出口正在向高附加值轉移，所以貿易戰對中國的影響反而促進製造業的深化。