﻿特朗普2.0　硅谷未來四年變數增

中評社北京11月12日電／據大公報消息，隨著特朗普即將重返白宮，硅谷準備迎接與美國政府間關係的急劇變化。特朗普早已放話，要廢除拜登政府的人工智能（AI）監管政策，他還看好加密貨幣市場發展。有觀點認為，特朗普上台後，TikTok禁令或出現逆轉，而未向其表示“絕對忠誠”的Meta創辦人朱克伯格恐被“清算”。科企巨頭中，全球首富馬斯克為特朗普勝選出錢出力，立下大功，或成“最大贏家”。



與特朗普利益捆綁 馬斯克禍福相依



【大公報訊】綜合美聯社、CNN和《金融時報》報導：儘管特朗普要到明年1月20日才宣誓就職，但馬斯克對特朗普的投資已經得到回報。就在特朗普6日宣布當選後，特斯拉（Tesla）股票當天開盤狂漲15%，市值增加約1000億美元，馬斯克身價逼近3000億美元，穩居世界首富寶座。此外，特朗普當選可能會為馬斯克旗下的公司Space X帶來數十億美元的收入。



除股票狂漲外，特斯拉押寶的自動駕駛的士的命運也與特朗普息息相關。就在上個月，特斯拉推出了一款新型自動駕駛的士Cybercab，並計劃於2026年投入生產。但與馬斯克預想的不同，翌日股市開盤後，特斯拉股價下跌逾8%。不僅投資方對該款車型不抱希望，美國政府對於特斯拉的自動駕駛功能也不信任。



在Cybercab推出的幾天後，美國負責監管道路安全的機構宣布啟動對特斯拉全自動駕駛系統的調查，將涵蓋約240萬輛特斯拉汽車。不過這一切在特朗普上台之後，也許會面臨轉機。若特朗普兌現承諾，讓馬斯克成為政府效率委員會的“削減成本部長”，馬斯克很有可能會推動監管機構停止調查並批准特斯拉的自動駕駛技術。此前馬斯克曾指責美國證券交易委員會（SEC）、環境保護署（EPA）和聯邦航空管理局（FAA）等機構監管過度，稱“這些機構的存在阻礙了公司發展”。



和馬斯克一樣，特朗普也對“監管”嗤之以鼻。在特朗普擔任總統期間，政府很有可能會大幅放寬對公司的監管。專家警告，若特朗普“縱容”馬斯克在這一職位上肆意胡來，可能會最終導致馬斯克擁有“監管”監管機構的權力。

