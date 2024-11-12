俄羅斯方面否認普京與特朗普通電話

中評社北京11月12日電／據大公報消息，綜合法新社、《新聞周刊》報導：俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫11日否認了有關俄總統普京與美國候任總統特朗普通電話的報導。特朗普的兒子小特朗普在社交媒體轉發諷刺烏克蘭總統澤連斯基的視頻，暗示特朗普正式上任後將切斷對烏援助。



《華盛頓郵報》10日稱，普京與特朗普已於7日通電話，特朗普強調美國在歐洲有大規模軍事存在，並表示有意繼續對話，討論如何盡快解決俄烏衝突。報導還稱，烏官員提前知曉特朗普與普京就烏克蘭問題的外交解決方案進行接觸。但烏外交部發言人澄清說，烏方並不知情。佩斯科夫11日亦否認普京已與特朗普通電話，並表示俄方目前沒有安排雙方通話的具體計劃。



烏當局11日稱，俄軍空襲烏克蘭兩座城市，造成至少6人死亡。俄國防部稱，俄軍擊落了烏克蘭發射的4枚制導炸彈和39架無人機。即將離任的美國總統國家安全事務助理沙利文告訴美媒，現總統拜登13日與特朗普會面時將嘗試說服他不要撤回對烏克蘭的支持。但小特朗普轉發視頻，嘲諷澤連斯基“距離失去津貼還有38天”。烏媒稱，“38天”可能指向12月17日，即美國選舉人團正式投票確定特朗普當選美國總統的日子。



特朗普是高爾夫球愛好者。韓媒援引消息人士稱，為了能與特朗普拉近關係，韓國總統尹錫悅時隔8年再次開始練習打高爾夫。