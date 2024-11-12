恒地：堅定支持特區施政　響應惠民政策

中評社北京11月12日電／據大公報報導，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室日前在深圳召開2024年香港工商界人士座談會。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席座談會，與工商界代表深入交流。連日來，工商界領袖和企業家紛紛表示，中央高度關愛香港，工商界必須以實際行動體現愛國護港精神；現在是挺身而出、多作貢獻的時候，堅定信心，共建美好香港，工商企業界責無旁貸。



大力推動創科 為港拓新天地



長江實業集團主席李澤钜對《大公報》表示，“長江實業集團會一如既往，努力為香港經濟謀發展，繼續提出對香港有利及實質的發展建議，希望政府會考慮及支持，給我們機會付諸實行，令東方之珠更光更亮。”



恒基兆業地產主席李家傑對《大公報》表示，集團一直扎根香港，透過旗下業務包括地產、能源、酒店及零售等，積極推動香港經濟多元發展。集團對香港及國家前景信心堅定不移，多年來在香港建設投資，近年更積極以中環為核心，先後發展多個商業物業。除了傳統業務外，集團亦因應國家所需，大力推動創科發展，為香港開拓新天地。透過家族辦公室及旗下中華煤氣分別推動香港芯片發展、孵化專注於清潔能源和其他可持續解決方案的世界級綠色技術初創企業，以及推動內地氫能的研發和應用等。



李家傑指出，作為香港重要一員，恒地一直堅定支持特區政府施政，以實際行動響應政府不同的惠民政策，如過渡性房屋及社區客廳等，增進民生福祉。正如夏寶龍主任所指，當前香港內外環境發生深刻變化，香港發展面臨不少挑戰，也迎來新的機遇。集團會積極發揮所長，延續上一輩愛國愛港優良傳統，並注入新生代的創新活力，鞏固及提升香港獨特地位和優勢、提升國際競爭力，助力國家改革開放、推動國家高質量發展。