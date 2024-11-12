﻿特朗普回歸　五角大樓恐“地震”

中評社北京11月12日電／據大公報綜合報導：特朗普再次當選美國總統，新政府人事任命受到廣泛關注。路透社11日稱，五角大樓恐面臨人事大地震，特朗普將鏟除他認為“不忠”的軍官和公務員。特朗普還曾猛烈批評美軍內部的“覺醒文化”，並公開表示要解雇“覺醒”的將軍。一些官員擔憂，特朗普將針對參謀長聯席會議主席、非裔四星上將布朗。參議院軍事委員會主席、民主黨籍參議員裡德稱，特朗普會“摧毀國防部”。



美國軍方是特朗普“最激烈的批評者”，有些人甚至稱特朗普為法西斯主義者，並宣稱他不適合擔任總統。特朗普亦曾暗示前參謀長聯席會議主席馬克.米利可能因叛國罪被處決。如今特朗普即將重返白宮，路透社援引現任和前任美國官員稱，他在第二個任期內將優先考慮官員的忠誠度，並著手清除“不忠”的軍官和文職人員。



裡德稱：“坦率地說，他（特朗普）會摧毀國防部。他會解雇那些捍衛憲法的將軍們。”特朗普團隊還可能使用行政命令和修改法規等手段解雇數以千計的國防部文職人員，讓保守派盟友填補空缺。據CNN報導，特朗普在競選期間承諾，一旦當選，他將立即重新發布2020年的一項行政命令，恢復總統“罷免流氓官僚”的權力。他指的是“F計劃”，旨在將數萬名對政策有影響的公務員重新劃分為“F計劃”雇員，讓他們失去就業保護，更容易被解雇。2021年拜登就任總統後廢除了該計劃。



萬斯批五角大樓抗命



“覺醒文化”或將成為特朗普對五角大樓開刀的一個理由。據路透社介紹，“覺醒”指聚焦種族和社會公平議題。今年6月接受霍士新聞採訪時，特朗普表示將解雇那些“覺醒”的將軍，並表示美國不能要一支“覺醒”的軍隊。一些現任和前任官員擔憂，布朗將成為特朗普團隊的攻擊目標。2020年弗洛伊德案在全美引發反種族主義示威潮時，布朗曾發布一段關於美軍內部歧視問題的視頻。他長期支持在軍中實現“多元化”。



美國候任副總統萬斯去年曾以參議員身份反對布朗出任參謀長聯席會議主席。他還批評五角大樓內部存在“抵制”特朗普命令的現象。萬斯聲稱：“如果你自己政府裡的人不聽你的話，你就必須解雇他們，並換上願意響應總統意圖的人。”

