文藝產業料10年內可占香港GDP一成

中評社北京11月12日電／據大公報報導，全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年在昨天的灼見名家活動上指出，“一國兩制”有助本港發展文藝產業，發展西九後，香港“打文化牌打得亮麗”，有信心文藝產業十年內占GDP之10%。



唐英年說，香港商界不是“齋talk”的人，商界愛國和願意支持中央、特區政府和社會各界。他認為，政府和商界要改革及有實際行動，是有機結合，商界與政府必須要共同合作。



他表示，文藝產業亦包含很多金融行業，加上香港文藝產業正在發展，發展空間甚至較航運界更大。



提高人力質素發展新質生產力



唐英年說，任何行業若沒有產業支撐，而是單靠政府資助的話，發展空間會變得有限。目前區內的戲曲中心、M＋、自由空間和香港故宮博物館，很多文藝項目發展已上軌道，其中香港故宮博物館的成本回收率達62%，在全球排名第一。他並指，正與政府商討發展香港故宮博物館前方的土地，期望建立中軸線，由故宮連接至戲曲中心，相信可令西九文化區的發展更興旺。



經濟學家陳坤耀在昨天活動上表示，新質生產力不是講生產力（production）或生產量，或者一定要通過新產業、新發明科技才能實現，而是全要素生產率的大幅提升。這些生產要素包括人力、機器、投資，要達到“1＋1＝4至5”的效果。他認為，發展新質生產力提高人力質素是關鍵，香港具有優秀的教育資源，可在教育培訓、基礎研究等方面扮演重要角色。