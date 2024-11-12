海地新任總理菲斯－艾梅宣誓就職

中評社北京11月12日電／據新華社消息，太子港消息：據當地媒體報導，海地新任總理阿利克斯·迪迪埃·菲斯－艾梅11日在首都太子港宣誓就職，承諾努力恢復國家安全。



菲斯－艾梅在就職後發表講話，表示清楚海地的“艱難處境”，承諾致力於恢復海地國家安全，“我們正處於過渡階段，有很多工作要做，其中最基本的就是恢復安全”。



當天，太子港持續發生暴力事件。一架從美國佛羅里達州飛往太子港的航班在降落過程中多次遭到當地幫派槍擊，太子港圖森－路維杜爾國際機場臨時關閉。在太子港一些地區，幫派成員與警察激烈交火，並對民宅實施縱火。



10日，海地過渡總統委員會發表公報，任命菲斯－艾梅為新任總理，取代總理加裡·科尼耶。當地輿論認為，此次海地總理更迭主要源於科尼耶與過渡總統委員會主席萊斯利·伏爾泰之間的矛盾。該委員會曾要求科尼耶更換內閣人選，但遭拒絕。科尼耶近期曾向該委員會致函，要求部分受到腐敗指控的委員會成員辭職。



2021年7月7日，海地時任總統若弗內爾·莫伊茲遇刺身亡，國家陷入動蕩。海地原定2024年2月7日前舉行總統選舉，但未能實現。2月底，多個黑幫組織在太子港襲擊政府機構和公共設施，要求時任總理阿里埃爾·亨利下台。4月，過渡總統委員會成立，亨利宣布辭職。根據海地法令，過渡總統委員會在民選總統就職前暫行特定總統權力。該委員會5月任命科尼耶為總理。