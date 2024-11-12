中評社北京11月12日電／據新華社消息，荷蘭庇護和移民大臣馬約琳·法貝爾11日說，荷蘭將從12月9日起加強邊境檢查，以遏制非法移民和人口走私。



法貝爾當天發表聲明說，這項“臨時且特殊的”措施計劃實施6個月，旨在減少進入荷蘭的非法移民人數。邊境檢查將盡量避免對經濟活動和通勤交通造成影響。在機場，邊境檢查將僅針對那些存在非法移民或跨境犯罪風險的特定航班。



這一措施由法貝爾提議並獲得荷蘭內閣批准。根據歐盟跨境政策的規定，法貝爾已通知歐盟方面和歐盟各成員國。