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劉建超會見俄羅斯總統助理米羅諾夫
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2024-11-12 13:44:04
中評社北京11月12日電／據新華社報導，11月11日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京會見俄羅斯總統助理米羅諾夫。雙方就落實兩國元首達成的重要共識，深化對口部門交往、加強治國理政經驗交流互鑒、推動中俄關係發展等深入交換意見。
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