聯合國氣候變化巴庫大會中國角開幕

中評社北京11月12日電／據新華社消息，《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）中國角11日開幕。“生態文明與美麗中國實踐”主題邊會當天上午在阿塞拜疆巴庫奧林匹克體育場藍區舉行，正式拉開了中國角活動的序幕。



COP29中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民在會上表示，中共十八大以來，在習近平生態文明思想指引下，中國政府把生態文明建設擺在前所未有的高度，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，創造了舉世矚目的生態奇跡和綠色發展奇跡。中國堅持實施積極應對氣候變化國家戰略，推動經濟社會發展全面綠色轉型；堅持深入打好污染防治攻堅戰，推動環境質量明顯改善；堅持統籌山水林田湖草沙一體化保護和治理，推動生態系統質量和穩定性顯著提升；堅持共謀全球生態文明建設，推動構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。



趙英民指出，面對複雜多變的國際形勢，中國將持續實施積極應對氣候變化國家戰略，積極建設性參與氣候變化多邊進程，大力開展應對氣候變化南南合作，協同促進全球生物多樣性保護“昆蒙框架”全面有效落實。中國願同國際社會一道，增強政治互信，踐行多邊主義，強化全球合作，共建繁榮、清潔、美麗的世界。



出席活動的中國氣候變化事務特使劉振民說，中國始終高度重視應對氣候變化工作，並將其視為一項重要的國家戰略，低碳發展也是美麗中國建設的關鍵。中國推動綠色低碳發展的決心堅定不移，成效有目共睹，國際貢獻得到廣泛肯定。中國願同國際社會一道，從全人類和子孫後代的福祉出發，堅定維護多邊主義，堅持氣候治理公平正義，尊重市場規律和貿易自由，推動COP29取得成功，為全球氣候治理注入更強穩定性、更大確定性。



劉振民指出，當前世界各地極端氣候事件頻發，全球溫升紀錄不斷被刷新，氣候變化已從潛在的威脅轉變為現實的危機。希望COP29給國際社會更大的信心和希望，要秉持共同但有區別責任原則，真正落實法律協定。發達國家應認真兌現承諾，確保資金支持，幫助發展中國家提升應對能力。



與會的《聯合國氣候變化框架公約》秘書處副執行秘書哈姆拉吉、聯合國環境規劃署亞太辦事處主任德欽策林、美國環保協會總裁克虜伯等外國嘉賓在發言中讚賞中國生態文明建設取得的重要成就和對全球低碳發展的突出貢獻，並呼籲各方堅持多邊主義，為應對全球氣候變化付出更多努力。

