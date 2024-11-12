專家詳解第十五屆中國航展空軍參展裝備亮點

中評社北京11月12日電／據新華網報導，在計劃於12日開幕的第十五屆中國航展上，空軍36型武器裝備將集中亮相，按照“制空作戰與空中打擊、無人與反無人作戰、戰略投送與空投空降、預警探測與防空反導”4個維度，成體系展示現代化戰略空軍建設的階段性成果。“即將亮相航展的空軍新裝備，既是體現戰略空軍能力的標誌性裝備，更是代表空天領域建設水平的前沿性裝備。”軍事專家王明志就空軍參展裝備亮點接受了記者專訪。



亮點一：多維呈現應對多樣化空天安全威脅的新能力



這屆中國航展，空軍將首次展出中型隱身多用途戰鬥機殲－35A、紅－19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等裝備，多維度呈現應對多樣化空天安全威脅的新能力。



據介紹，殲－20屬於重型隱身戰鬥機，而殲－35A相當於一款中型隱身多任務戰鬥機。殲－20主要執行制空作戰任務，而殲－35A既可以執行制空作戰任務，同時也可以執行對地、對海多種突擊任務。



“殲－35A的研製成功，使我國同時擁有了兩型隱身作戰飛機，將為中國空軍維護國家主權、安全和領土完整提供新質力量。”王明志說，在空軍的骨幹航空裝備中，殲－20與殲－35A不僅形成重型與中型隱身戰鬥機的“重－中”功能組合，而且形成制空為主與多用途並重的“專－多”任務組合，顯著增強高威脅、強對抗環境下遂行進攻作戰任務的能力。



“在無人與反無人作戰方面，針對第一人稱視角無人機‘低隱多小快’威脅劇增的嚴峻形勢，空軍也提供了切實可行的體系化解決方案。”王明志說，空軍還將首次展示車載戰術激光武器、紅－11通用末端防禦武器系統，這兩者的組合提供了對低空微小型集群無人機威脅的非動力學與動力學相結合的毀傷手段，形成近距分層集群無人機反制能力。



王明志表示，特別值得關注的是首次展出的紅－19地空導彈武器系統。這個系統主要用於對彈道導彈類目標實施區域攔截，不僅是我國土防空反導的新質戰鬥力，更是戰略空軍維護國家空天安全能力的標誌性裝備。