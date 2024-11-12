巴勒斯坦紀念阿拉法特逝世20周年

中評社北京11月12日電／據新華社消息，巴勒斯坦約旦河西岸多地11日舉行活動，紀念巴勒斯坦前領導人阿拉法特逝世20周年。



在約旦河西岸城市拉姆安拉，數百名巴勒斯坦人舉著巴勒斯坦國旗和印有阿拉法特頭像的海報在阿拉法特紀念館舉行集會。巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）副主席馬哈茂德·阿魯勒在集會上發表演講說，目前巴勒斯坦人民正處於以色列持續“侵略”造成的艱難境地之中，遭受著前所未有的“戰爭罪行”的侵害。巴勒斯坦將堅持阿拉法特積極維護的民族團結價值觀，並將克服困難，直至取得勝利。



在約旦河西岸的圖勒凱爾姆、希伯倫等地當天也舉行了紀念活動。



另據巴勒斯坦通訊社10日報導，巴勒斯坦總統阿巴斯10日晚在紀念阿拉法特逝世20周年的電視演講中說，加沙地帶的巴勒斯坦人民正在遭受前所未見的災難，巴勒斯坦人民將留在自己的土地上，不會離開，這是阿拉法特和所有被殺害的巴勒斯坦人民的意願。巴勒斯坦將繼續努力實現和平。衹有消除占領，在巴勒斯坦土地上實現主權和獨立，找到巴勒斯坦難民問題的公正解決方案，才能實現安全與穩定。



2004年11月11日，法塔赫創始人之一阿拉法特在法國逝世，享年75歲。阿拉法特靈柩隨後被運抵拉姆安拉下葬。