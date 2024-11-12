讓逐漸“模糊”的賀蘭山岩畫再次“清晰”

中評社北京11月12日電／據新華網報導，岩畫是人類童年的語言。距寧夏回族自治區銀川市很近的賀蘭山岩畫，幾乎涵蓋了世界岩畫的所有內容。



與洞穴岩畫不同，賀蘭山岩畫完全裸露在自然環境中，若不進行干預保護，隨著時間的推移，可能會完全消失。



“我們要做的，就是用科技手段延緩它的消失速度，讓更多子孫後代還能看到這份寶貴遺產。”銀川市賀蘭山岩畫管理處副主任張建國11月5日告訴記者。



“一邊做著實驗，一邊仔細觀察”



深秋時節，橫亘在銀川平原西北的賀蘭山，顯得愈加巍峨壯美。驅車進入山脈腹地，在賀蘭口溝口內外1000米範圍的崖壁和溝口外的洪積扇坡地上，便可尋見岩畫芳蹤。



賀蘭山一帶，在距今一萬至三千年間，一直都是古代游牧民族的盤踞之地。他們向往美好，用各種崇拜堅定信念，所以就有了在崖壁上記錄生活以及思想的行為。



在這些岩畫圖像中，有的人面長著犄角，有的身體插著羽毛；有人在狩獵、祭祀，有人在爭戰、舞蹈。還有奔跑的鹿、搖尾巴的狗、雙角枝枝杈杈的岩羊……大到日月宇宙，小到動物足蹄，皆以寥寥數筆勾勒得栩栩如生。



人面、人體、動物、植物、符號，五大類型共計6000多幅的賀蘭山岩畫，從遠古走來，靜靜伫立，向世人講述著古老的故事。



然而，這些先民用石器、金屬器或礦物質顔料製作在岩石上的圖案，因年代久遠，正面臨著風蝕、雨蝕、自然剝落、苔蘚侵蝕、鹽碱侵蝕等物理及化學病害。



“石皮一旦剝落，岩畫就沒有了。你看那幅人面像的右側，圖案已經脫落。”張建國的話語中透露出惋惜之情。



工作人員還發現，賀蘭山岩畫不同程度地出現了空鼓、裂隙等問題。在石皮裂縫處進行灌漿、加固，是搶救性保護最直接有效的辦法。但使用何種材料，則難住了大家。2012年，銀川市賀蘭山岩畫管理處啟動實施了岩畫石質文物搶救性保護項目，著力解決新材料的研發難題。



張建國回憶道：“項目進行了5年，我們一邊做著實驗，一邊仔細觀察，最後確定採用環氧樹脂材料。”



近些年，寧夏在賀蘭山岩畫本體風化等病害的治理上從未停歇。通過採用灌漿、封護、清洗、加固等一系列措施，20餘處情況較為嚴重的岩畫得到搶救性保護。



此外，每年7月到9月，賀蘭山地區山洪多發，岩畫面臨被撞擊和破壞的威脅。為此，銀川市賀蘭山岩畫管理處提前實施防洪、加固工程，保證岩畫與周邊環境保護同步開啟。



