綜述：開啟中拉命運共同體建設新征程

中評社北京11月12日電／據新華社消息，應秘魯總統博魯阿爾特、巴西總統盧拉邀請，中國國家主席習近平將於11月13日至21日赴秘魯出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議並對秘魯進行國事訪問，赴巴西出席二十國集團領導人第十九次峰會並對巴西進行國事訪問。中國元首外交再啟新程，“中拉時間”再譜新篇。攜手前行，共赴未來，中拉命運共同體這艘大船正承載共同夢想與追求，駛向下一個更加光明的十年。



元首外交為中拉命運共同體建設掌舵領航。此次拉美之行是2013年以來習近平主席第六次到訪這片豐饒美麗的大陸，今年也正值習近平主席提出構建中拉命運共同體十周年。2014年7月，在巴西利亞舉行的中國－拉美和加勒比國家領導人會晤上，習近平主席首次提出打造中拉命運共同體，為新時代中拉關係發展指明了方向，得到拉美和加勒比國家廣泛積極響應。從就“引領中拉友好關係駛入新航程”提出建議，到提出新時代中拉關係內涵，習近平主席始終著眼中國與拉美和加勒比國家命運與共的未來，推動中拉關係在平等互利、共同發展的軌道上穩步前進。十年來，在雙方共同努力下，中拉命運共同體建設不斷取得新成果，中拉關係進入平等、互利、創新、開放、惠民的新時代。



在元首外交戰略引領下，中拉政治互信持續增強。近年來，巴拿馬、多米尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯相繼同中國建交或復交。2023年以來，習近平主席同拉美和加勒比多國元首或政府首腦舉行會晤、致函、致電、通話，凝聚共識，共促發展。中國同委內瑞拉關係提升為全天候戰略夥伴關係，同烏拉圭關係提升為全面戰略夥伴關係，同哥倫比亞、尼加拉瓜建立戰略夥伴關係。作為真正多邊主義的踐行者，中拉在全球性議題上保持良好溝通協作。今年5月，中國和巴西共同發表關於政治解決烏克蘭危機的“六點共識”，得到100多個國家積極支持和響應，發出維護和平、公平正義、合作共贏的強音。在今年第79屆聯合國大會一般性辯論期間，尼加拉瓜、古巴、墨西哥等拉美國家肯定、支持中國在國際事務上的發聲和貢獻。



務實合作為中拉命運共同體建設築牢根基。十年前，習近平主席在中國－拉美和加勒比國家領導人會晤上提議，努力構建政治上真誠互信、經貿上合作共贏、人文上互學互鑒、國際事務中密切協作、整體合作和雙邊關係相互促進的中拉關係五位一體新格局。十年間，理念化為行動，願景變成現實。當前，中拉年貿易額近5000億美元，中國是拉美第二大貿易夥伴國和巴西、智利、秘魯等國第一大貿易夥伴。中國已與智利、秘魯、哥斯達黎加、厄瓜多爾、尼加拉瓜5個拉美國家簽署自由貿易協定。第七屆中國國際進口博覽會上，智利的雪山車厘子、秘魯的羊駝玩偶等眾多拉美明星產品漂洋過海赴“進博之約”。中拉貿易結構不斷優化，電商領域合作日益深入。智利水果出口商協會與中國多個電商平台達成合作協議，“廈門—聖保羅”跨境電商空運專線開通，便利更多拉美優質產品走入中國百姓家。

