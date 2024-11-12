聯合國氣候變化巴庫大會開幕

中評社北京11月12日電／據新華社消息，《聯合國氣候變化框架公約》（以下簡稱《公約》）第二十九次締約方大會（COP29）11日在阿塞拜疆首都巴庫開幕。本屆大會有望推動各方商定新的氣候融資集體量化目標，並就減緩、適應、損失與損害、《巴黎協定》第六條全球碳市場機制等議題達成一攬子平衡成果。



上屆大會（COP28）主席蘇爾坦·賈比爾當地時間當天上午宣布大會開幕，並根據議程宣布阿塞拜疆生態和自然資源部長穆赫塔爾·巴巴耶夫擔任COP29主席。巴巴耶夫表示，氣候變化正影響全球數十億人口，而COP29是落實《巴黎協定》的關鍵時刻。



按計劃COP29從11日持續至22日，這次大會承載著國際社會特別是發展中國家對氣候變化問題的高度關注和殷切期望。大會將就多項氣候行動關鍵議題展開討論和談判，其決策將對全球氣候未來產生深遠影響。其中，氣候融資是本屆大會的首要任務和最大看點，COP29也因此被稱為“氣候融資大會”。



《公約》秘書處執行秘書西蒙·斯蒂爾當天在開幕式上說，各方必須達成新的全球氣候融資目標，但僅實現一個目標是不夠的。在巴庫，還必須通過最終敲定《巴黎協定》第六條以啟動國際碳市場並使其開始運轉，需要在減緩氣候變化方面取得進展，必須讓控溫目標保持可及，必須就適應指標達成一致，必須繼續推動“損失與損害”方面的資金和技術支持新機制等。



“我們不能在沒有取得實質性成果的情況下離開巴庫，各方需要從一開始就推動協議達成並兌現承諾。”斯蒂爾說。



來自約200個國家和地區的《公約》締約方代表、商界領袖、科學家、青年代表、媒體記者以及其他利益相關者等將參加本次大會，與會各方期待在多個重要議題上取得突破性進展。