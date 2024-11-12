應用科學大學聯盟成立　逾80商會企業支持

中評社北京11月12日電／據大公報報導，由本港四間自資專上院校組成的應用科學大學聯盟，昨日（11日）舉辦成立儀式。據悉，目前聯盟已獲得超過80個機構支持，亦獲政府撥款1億元作為啟動資金，未來將按市場需要培育具備行業所需知識的專業人才。



政務司副司長卓永興致辭時表示，聯盟未來會籌辦國際性會議，與各地應科院校交流合作，推動本港職專教育發展。



聯盟目前共有四間院校參與，包括已經成為應用科學大學的正式成員──香港都會大學和聖方濟各大學，以及附屬成員東華學院和香港高等教育科技學院。目前，聯盟已獲得超過80個機構支持，涵蓋不同企業、商會和業界組織等。



明年辦國際會議 加強交流合作



為發展應用科學大學，政府早前宣布撥款1億元予聯盟作為啟動資金。聯盟將於明年第一季度舉辦國際性會議，加強與各地應用科學院校交流合作，未來亦舉辦學生交流計劃；預算亦會用作給聯盟成員申請項目。



此外，所有應用科學大學均可申請成為聯盟的正式成員，而有志成為應用科學大學的院校可申請成為附屬成員；聯盟秘書處為香港都會大學。教育局已成立應用科學大學聯盟督導委員會，就聯盟的發展及策略提供意見，以及審批和監督啟動資金的運用。



政務司副司長卓永興在成立儀式致辭時表示，樂見應用科學大學及專上院校成立聯盟，匯聚力量推動職專教育發展，期望社會各界繼續與聯盟加強合作，實行產教融合、科教融會，透過經驗交流、資源共用，提升職專教育的質素及認受性，共同培育應用型人才，為香港以至國家的發展注入新動力。