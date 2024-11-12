中國南方電網點亮中秘企業創新合作之燈

中評社北京11月12日電／據新華社消息，近日，由新華社中國經濟信息社、秘魯安第斯通訊社共同主辦，中國南方電網公司聯合主辦的中秘共建“一帶一路”務實合作主題年會在秘魯首都利馬舉行。與會嘉賓深入探討共建“一帶一路”框架下兩國合作新機遇，共話未來發展新願景。



會上，中國南方電網公司發布了中西雙語版《中國式現代化南網新實踐》報告，展示播放了西語版宣傳片《走在光芒之前》。首個境外註冊商標“Pluz（博路茲）”在年會上亮相，多張拉美項目圖片入選中拉共建“一帶一路”務實合作圖片展。中國南方電網秘魯博路茲能源股份有限公司（簡稱秘魯博路茲公司）總經理瓦爾特·休托參加會議並發言。



瓦爾特·休托表示，自今年加入中國南方電網公司後，秘魯博路茲公司在配網運行管理、數字電網建設、綜合能源服務等方面，得到了前沿創新技術的支持和可借鑒的豐富經驗，實現供電能力和服務水平“雙提升”。他說，秘魯博路茲公司致力於推動當地電力現代化建設，未來將加速引入新技術，推動電網的數字化、自動化和智能化計量應用，促進人工智能在運營流程中的深度融合，加強數字化客戶服務能力。



據瞭解，秘魯博路茲公司負責利馬市北部區域的電力供應，為超過160萬戶客戶提供服務，占秘魯總配電用戶數的19%，是秘魯用戶數最多的配電公司。2024年6月，中國南方電網公司完成對秘魯博路茲公司83.15%和秘魯博路茲綜合能源服務公司100%的股權收購。