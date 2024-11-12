大灣區香港學校教育展下月舉辦

中評社北京11月12日電／據大公報報導，現時內地有不少合資格來港升學的適齡學童計劃來港，為令內地家長認識香港的學制、不同學校的辦學特色，四大學校議會（香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港直接資助學校議會、香港資助小學校長會）將在今年12月舉辦第二屆“（大灣區）香港學校教育展”。香港教育展籌委會主席李伊瑩校長表示，至今已有逾330間學校報名參展，涵蓋幼稚園、小學、中學及高等院校，冀讓家長掌握準確及全面的香港教育及入學資訊。另外，為方便高才優才家長，李校長指今屆更新增微信公眾號“港校圈”一站式報名平台，方便家長即場報名。



逾330學校參展 可一站式報名



第二屆“（大灣區）香港學校教育展”將於12月13日至15日在亞洲國際博覽館3號及6號館舉行，設有一系列不同主題的講座，由中、小、幼稚園校長和升學專家擔任主講嘉賓，分享本港學校的辦學特色、升學階梯、與香港有關的教育議題如精神健康教育、香港國際化教育等，以及來港的升學途徑和入讀程序。



今屆亦新增小程式報名平台，方便即場報名的家長可以用同一表格，向參展的學校申請入學，免卻去年家長須直接到學校的參展攤位報名，“家長可以先參觀各學校攤位，若有心儀入讀的學校，可透過網上報名平台填寫申請表，然後以電子方式向心儀學校提出申請。”李伊瑩校長稱，學校在安排面試時，可按自己學校的校情，要求家長呈交額外相關資料。



李伊瑩校長又表示，去年首屆大灣區教育展後，過去大半年，不少中、小學校收到學生的插班申請，大多來自內地專才為受養子女申請入學。今屆更有辦學團體率領屬下的中、小、幼稚園學校參展，會安排在同一展區，讓到場家長在選校時，更清晰瞭解辦學團體在港辦學“一條龍”的理念和特色。她亦透露今年會擴大面試專區，方便更多學校可進行即場面試，為有需要插班或明年入學的學生進行配對。