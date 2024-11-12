習主席講述的中秘友好故事動人心弦

中評社北京11月12日電／據新華社報導，中國和秘魯之間，浩瀚的太平洋潮起潮落。十八世紀時，英國作家塞繆爾·約翰遜在詩作中以“從中國到秘魯”感嘆天涯海角之遠。然而，在兩國源遠流長的友好交往中，有著這樣一群友好使者，跨越大洋、穿越歷史，將真摯情誼世代相傳。



“人生樂在相知心。”習近平主席曾以這句古語形容中秘兩國人民感情相連、心靈相通，親切地稱呼秘魯為“太平洋對岸的‘鄰居’”，並在元首外交現場多次深情講述秘魯友好人士和中秘人文交流的動人故事。



這份對友誼的珍重，正鼓舞新一代中秘友好使者在日益豐富活躍的交流合作中，接力傳承兩國傳統友好這份共有的寶貴財富。



“我們需要更多像吉葉墨這樣的漢學家”



秘魯天主教大學東方研究中心的圖書館陳列著近600本有關中國的書籍。在顯眼位置，已故秘魯漢學家和翻譯家吉葉墨的20多本著作整整齊齊排列在一起。翻開一本多年前出版的《來自中國的報導》，書頁已有些泛黃，承載著吉葉墨在華期間社會活動的歷史。



2016年11月，習近平主席對秘魯進行國事訪問，在秘魯國會發表重要演講時特別提到兩位秘魯朋友，其中一位就是吉葉墨。“現在，吉葉墨先生已經87歲了，聽說他仍然堅持每年訪華，我向他致以崇高的敬意。”習近平主席說。



正是通過習近平主席的講述，吉葉墨多年來參與中秘人文交流的事跡，以及他所著《來自中國的報導》《李白詩選》《中國文化百科全書》為更多人所熟悉。



吉葉墨當年在接受新華社記者採訪時說，“非常榮幸得到習近平主席的認同”，“對此深感驚喜和興奮”。

