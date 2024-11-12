也門胡塞武裝稱向以色列發射高超音速導彈

中評社北京11月12日電／據新華社消息，薩那消息：也門胡塞武裝11日說，該武裝當日向以色列發射高超音速彈道導彈。



胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞當天通過該組織控制的馬西拉電視台發表聲明說，此次襲擊的目標是位於以色列雅法東南的納哈爾·索雷克軍事基地。



薩雷亞說：“導彈精準命中目標，導致目標地點附近起火。”



薩雷亞稱，此次襲擊是對以色列在巴勒斯坦加沙地帶和黎巴嫩罪行的回應，該組織將繼續開展軍事行動，直到以方停止在加沙地帶和黎巴嫩的侵略行徑。