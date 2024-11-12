拜仁首席財務官迪德里希：永遠量入為出

中評社北京11月12日電／德國拜仁慕尼黑俱樂部董事會副主席、首席財務官米夏埃爾·迪德里希日前接受新華社記者專訪時表示，競技成績、財務穩定性和社會責任是俱樂部多年來取得成功的關鍵要素，尤其在財務方面，拜仁一直以來都是“量入為出”。



迪德里希在金融領域從業多年，2023年4月1日成為拜仁俱樂部董事會成員，5月底成為俱樂部董事會副主席兼首席財務官。在他看來，拜仁的成功有三塊基石。



“一是競技上我們不斷取得成功，球隊渴望獲得盡可能多的冠軍；二是財務上的穩定性和可持續性，也就是說掙多少錢、花多少錢，與合作夥伴一起，包括商務營銷，永遠量入為出；三是俱樂部要承擔應有的社會責任。”迪德里希說，“在這三者之間保持平衡，是俱樂部多年來獲得成功的法寶。”



德國職業足球對俱樂部投資有嚴格限制，包括管控境外資本，以及在俱樂部外部投資多元化中保護球迷主體地位的“50＋1”原則。“50＋1”原則要求俱樂部和球迷在俱樂部事務中有決定權，外部商業投資不能占據一半以上的股份，以此保護會員和球迷權益，防止外部資本控制球隊。



德甲聯賽中衹有拜耳集團旗下的勒沃庫森、大眾汽車旗下的沃爾夫斯堡等極少數俱樂部得到“50＋1”原則的豁免。需要高額投資的拜仁慕尼黑仍遵守這一規則。迪德里希強調，只能花那些掙來的錢，是保證俱樂部健康成長的關鍵。



拜仁每年夏天休賽季都會開啟球隊夏季行的國際交流活動。拜仁夏季行上次訪問中國還是2017年，俱樂部希望明年借助“世界青年隊”項目，到中國交流訪問。



“我還記得拜仁2017年的中國行，當時我作為俱樂部監事會成員參加了那次訪問活動。過去幾年裡，拜仁青年隊也去過中國訪問交流。”迪德里希說。



拜仁在2021年底時簽約了中國年輕門將劉邵子洋，後來將其租借至奧地利超級聯賽（奧超）俱樂部克拉根福，今年7月將其永久轉會至奧地利二級聯賽（奧甲）俱樂部霍恩。

