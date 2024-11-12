進博“全勤”：日企芳珂看好中國大市場

中評社北京11月12日電／據新華社消息，第七屆中國國際進口博覽會11月5日至10日在上海舉辦。七年七屆“全勤”參展的日本知名企業芳珂（FANCL）今年首次以集團形式參展，展台也首次從醫療器械及醫藥保健展區“搬家”到了消費品展區，成為日本企業看好中國大市場的經典縮影之一。



FANCL社長兼首席執行官島田和幸在第七屆進博會期間接受記者採訪。他說：“對公司而言，中國是重要的市場。”



據介紹，比照往屆FANCL將更豐富的展品帶到進博現場，展位面積是首屆的近3倍，這也是FANCL扎根中國市場、並不斷發展在華業務的生動寫照。



時間回到七年前，島田還對初次參展時的感受記憶猶新：“2018年首次參展時，擔心中國消費者是否認可這個品牌，但正式開展後，目睹展台人頭攢動的畫面激動不已。”自此之後，每一年的進博會，都能在展台看到越來越多的人關注到FANCL。



島田社長也切身感受到了中國的進博會在企業發展中所發揮的重要作用。他說，從2018年開始中國主動擴大進口，向外國投資者敞開大門，而且每年都堅持舉辦進博會。“通過這個平台，我們可以與中國消費者直接交流。這是瞭解不斷變化的市場需求以及消費者個人品味的絕佳機會，同時也是推出更符合中國消費者需求和興趣的新產品，並不斷加深與中國企業夥伴關係的寶貴機會。”



本屆進博會上，該企業為中國消費者提供了全方位的美容與健康解決方案。除人氣商品和熱門產品外，還陳列了2024年的三大新品，包括精心打造的口服抗老化產品“NMN＋輔酶Q10”、專門面向中國市場開發推出的、改善肝臟和腸道功能的奶薊草精華片，以及一款全新護膚面霜。