中國版“星鏈”千帆太空建基站

中評社北京11月12日電／據大公網報導，“一箭18星”，中國低軌衛星互聯網星座“千帆星座”第二批組網衛星在今年10月中旬以上述方式升空，拉開該星座常態化、密集型組網階段的序幕。有中國版“星鏈”之稱的千帆星座將由超過1.5萬顆低軌道衛星組成。其首批組網衛星今年8月6日發射，兩批衛星在10月15日升空，兩次、36顆衛星的發射間隔僅為70天，顯示中國衛星互聯網在快速建設，展現出與美歐低軌衛星互聯網星座分庭抗禮的布局與決心。



互聯網星座，是指通過發射一定數量的衛星，形成星座組網輻射全球，實現向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務，好比是把基站建到太空中，讓衛星成為移動的基站。低軌衛星是指在距離地球表面約160至2000公里之間軌道上運行的衛星。這些衛星因其較低的軌道高度，具有傳輸時延小、鏈路損耗低等特點，非常適合發展衛星互聯網業務。



中國建設提速 追趕美國“星鏈”



在當今國際商業航天領域，互聯網星座當之無愧是最熱門的項目。從SpaceX在2014年推出“星鏈”計劃開始，產業界意識到了低軌衛星資源爭奪的重要性。“星鏈”計劃發射衛星4.2萬顆，截至北京時間2024年7月28日，SpaceX累計發射185批、6805顆衛星，且發射頻率和數量都在加速，在商業化運營方面，“星鏈”服務已覆蓋99個國家，用戶突破300萬戶。



千帆星座則是中國首個進入正式組網階段的巨型低軌商業衛星星座。據介紹，該項目由上海鬆江區牽頭，聯合多家資本共同打造，實施主體是上海垣信衛星。千帆星座將由超過1.5萬顆低軌道衛星組成。其首批組網衛星今年8月6日發射，兩批衛星在10月15日升空，兩次、36顆衛星的發射間隔僅為70天，顯示中國衛星互聯網在快速建設。



千帆星座具有離地較近、成本低、功耗低、覆蓋廣、時延低等優勢，能夠提供大帶寬、低時延、高質量、高安全性、全球覆蓋的衛星互聯網服務，有望為交通運輸、新能源、智慧城市、智慧農業、應急救災、低空經濟等領域賦能。千帆星座將採用多層多軌道，分階段實施的星座設計。根據千帆星座官方發布的部署計劃，主要分為三期。一期部署648顆衛星，提供區域網絡覆蓋；二期部署1296顆衛星，實現全球網絡覆蓋；三期規劃由超過1.5萬顆衛星提供多元業務融合服務。所需衛星數量如此龐大，是因為低軌衛星運行速度相對地面運行速度高，需要大量衛星組成星座來進行連續覆蓋。