“進博之橋”拉近中拉友好合作關係

中評社北京11月12日電／據新華社消息，今年，來自秘魯、巴西、尼加拉瓜、智利等拉美國家的參展商繼續跨越山海，共赴“進博之約”。收穫訂單、開拓市場、洽談合作、共話友誼……一座“進博之橋”持續拉緊中拉友好合作紐帶，為推動中拉命運共同體建設再添生動例證。



“進博會是一個了不起的平台。只要看看活動舉辦地，就能明白進博會在全球貿易和投資領域的重要性。”秘魯出口和旅遊促進委員會駐華高級官員路易斯·卡韋略興奮地對記者說。



中國已連續十年成為秘魯最大貿易夥伴和最大出口市場。中秘自由貿易協定升級談判於今年6月宣布實質性完成，兩國貿易的便利度和開放度進一步提升。不少秘魯參展商連續七年赴約進博會，帶來的羊駝玩具、葡萄、芒果和咖啡不僅廣受中國消費者青睞，還順勢打開國際市場，收穫滿滿。在卡韋略看來，中國是秘魯的重要貿易夥伴，中國在促進秘魯進出口方面發揮重要作用，推動了秘魯經濟發展。



卡韋略認為，進博會不只關乎訂單和投資，更搭建起一座促進中拉乃至各國民心相通的友誼之橋。“在秘魯，我們擁有拉美地區最大的華裔社區之一，首都利馬的唐人街非常繁華。進博會上，許多會說西班牙語的中國人主動來和我們交流，我們也有機會認識來自世界各地的參展商，交到不少朋友。”



巴西是中國在拉美最大貿易夥伴和最大直接投資目的國。本屆進博會上，不少巴西企業表達出希望與中國在綠色環保領域加強合作的意願。作為進博會“四年級生”，巴西木漿生產商書贊桉諾此次特地選擇在進博會上發布新品，希望為中國的綠色轉型作出貢獻；巴西礦業巨頭淡水河穀公司執行副總裁亞歷山大·丹布羅西奧期待中國和巴西在碳減排領域加強合作，共同助力全球脫碳進程。“進博會讓各國參展商、政府機構官員能夠聚在一起，探討新的合作方式。”他說。



巴西駐上海總領事奧古斯托·佩斯塔納說，今年巴中兩國貿易額有望再創新高。“我們希望增加對華出口品類，比如咖啡、亞馬孫河流域特色魚類等。通過進博會平台，巴西企業能更好瞭解中國市場並建立聯繫。”

