教育減負　杜絕幼兒園“小學化”

中評社北京11月12日電／據大公網報導，中國首部學前教育法將於2025年6月1日起正式實施。與千家萬戶息息相關的學前教育，正式進入“有專門法可依”的新階段，實現了學前教育法律從“0”到“1”的新突破。11日，教育部召開新聞發布會，解讀新出台的《中華人民共和國學前教育法》（下稱學前教育法）。針對社會高度關注的違背兒童成長規律的教育“搶跑”、幼兒園“小學化”等問題，教育部基礎教育司司長田祖蔭在會上表示，將深入治理幼兒園、小學超前超綱教學的不規範辦學行為，堅決防止和糾正學前教育“小學化”傾向。



中國學前教育實現了歷史性跨越發展，2023年全國幼兒園數為27.4萬所，在園幼兒數4093萬人，學前三年毛入園率91.1%，達到世界高收入國家平均水平。但總體上看，學前教育依然是國民教育體系中的薄弱環節，資源結構性短缺，投入保障、師資隊伍建設、規範監管等方面的體制機制仍不完善。



堅持政府主導 完善保障機制



據介紹，學前教育法分為總則、學前兒童、幼兒園、教職工、保育教育、投入保障、監督管理、法律責任、附則等9章，共85條，將於明年6月1日起施行。中國法學會行政法學研究會副會長、黑龍江大學校長王敬波表示，這部法律有很多亮點、創新點，最突出的就是體現了以學前兒童為中心的立法導向，為學前兒童權利提供了堅實的法治保障。



王敬波進一步解釋稱，為保障學前教育公益性的實現，降低過度逐利對學前教育的不良影響，學前教育法第五條規定了“發展學前教育堅持政府主導，以政府舉辦為主，鼓勵、引導和規範社會力量參與”的原則。第六十條規定了“學前教育實行政府投入為主、家庭合理負擔保育教育成本、多渠道籌措經費的投入機制”。同時，為避免轉制等方式影響學前教育的格局，第三十四條規定“公辦幼兒園不得轉制為民辦幼兒園”，第三十五條規定“社會資本不得通過兼併收購等方式控制公辦幼兒園、非營利性民辦幼兒園”。