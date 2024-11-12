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2024中國國際友好城市大會將在昆明舉行
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2024-11-12 12:32:23
中評社北京11月12日電／據人民日報報導，2024中國國際友好城市大會新聞發布會11日在北京舉行，相關負責人介紹了本次大會有關情況。
據介紹，2024中國國際友好城市大會將於11月18日至19日在雲南省昆明市舉行。大會由中國人民對外友好協會、中國國際友好城市聯合會、雲南省人民政府共同主辦，昆明市人民政府承辦。大會將以“共享共贏 共創未來”為主題，設置“科技創新助力打造智慧城市”“城市綠色發展惠及民生福祉”“守護傳承城市歷史文化根脈”“交通互聯構建城市命運共同體”4個分議題。
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