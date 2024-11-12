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印尼勒沃托比火山發生噴發
http://www.CRNTT.com   2024-11-12 11:15:03


　　中評社北京11月12日電／據央視新聞報導，據印尼火山地質研究機構（PVMBG）消息，當地時間11月12日8時48分，印尼勒沃托比火山發生噴發，火山灰柱達4000米，噴發持續時間約271秒。

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