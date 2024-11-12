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我國首個高風速海域海上光伏項目並網
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2024-11-12 12:31:40
中評社北京11月12日電／據人民日報報導，近日，我國首個建設在高風速海域的海上光伏項目——三峽集團東山杏陳180兆瓦海上光伏電站項目首批發電單元並網。
該項目位於福建東山縣杏陳鎮、前樓鎮海域，該地區多年平均日照時間為2204小時，太陽能資源豐富，年平均風速5.2米／秒、最大風速可達48米／秒。
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