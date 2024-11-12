雙十一期間快遞最高日處理量超七億件

中評社北京11月12日電／據人民日報報導，一年一度的“雙11”電商大促落下帷幕，快遞業務進入全年旺季。國家郵政局數據顯示，10月21日至11月10日，全國快遞攬收量約120.82億件，同比增長21.4%，累計投遞量約121.24億件，同比增長約25.3%；日均業務量超5.5億件，其中最高日處理量達到7.29億件，同比增長74%，刷新單日業務量紀錄。



快遞業一頭連著生產，一頭連著消費。瞬時激增的業務量，既是檢驗行業發展能力的一次“大考”，也是觀察消費市場活力的重要窗口。



“快遞進村”走向深入，農村市場潛力加速釋放。“農村快遞包裹變多了！”在貴州省印江土家族苗族自治縣木黃鎮，中通快遞員陸靜深有體會，“網點設立7年來，快遞量翻了5倍多，這個‘雙11’，日最高入庫近700個包裹。”



從西北戈壁到西南邊陲，從烏蒙山區到沿海島嶼，快遞末梢深入田間地頭，不僅給鄉村生活帶來便捷，也激發了農村地區消費潛力。中通數據顯示，今年“雙11”期間，發往鄉鎮及農村地區的下行包裹量超過5.2億件，同比增長38%；上行包裹達到3.4億件，同比增長36%。



“快遞出海”步伐加快，激活多樣化的跨境需求。



“雙11”期間，菜鳥聯合速賣通升級物流履約服務體驗，“全球5日達”國際快遞產品拓展至14個國家；京東物流開通深圳至吉隆坡國際航線，10月國際快遞量環比增長65%，計劃明年底全球海外倉面積將實現翻番……