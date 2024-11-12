也門胡塞武裝稱美英襲擊荷台達省部分地區

中評社北京11月12日電／據央視新聞報導，也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台當地時間12日報導稱，美英聯軍對也門荷台達省部分地區發動3次襲擊。



此前在11日和10日，也門阿姆蘭省、薩達省等地也曾遭到美英聯軍多次襲擊。



截至目前，美英方面未對相關消息進行回應。