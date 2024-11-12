中國雜技藝術研究中心成立

中評社北京11月12日電／據人民日報報導，近日，中國雜技藝術研究中心成立儀式暨雜技藝術高質量發展論壇在廣東廣州星海音樂學院舉行。



該中心由中國雜技家協會、廣東省文聯、星海音樂學院三方聯合共建，並經中國文聯批准成立。論壇分雜技創作、雜技基礎理論研究、雜技評論、雜技產業4個專題會場開展了研討，來自雜技學界、業界的80餘名專家、學者等參加了論壇。