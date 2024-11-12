美聯儲或緩減息　金市轉悲觀

中評社香港11月12日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析說，上周，美元指數震蕩大漲，創今年7月來最高水準；國際原油跳空收漲，而現貨黃金下跌1.8%，錄得5個月來最大周跌幅。儘管地緣政治緊張、中國經濟向好、全球利率下降均給黃金帶來支撐，但市場焦點被美國大選吸引，這提振美元打壓了黃金吸引力。



過去一周，國際局勢動蕩加劇，金價並未受到提振。特朗普曾表示有能力結束中東和烏克蘭衝突，其勝選後，伊拉克總理與特朗普通電話，雙方表達合作意願，這也削弱了黃金避險吸引力。



中國經濟強勁，10月貿易順差擴大至952.7億美元，出口增長12.7%，進口下降2.3%，增強了中國對黃金的需求。此外，英國、瑞典及美聯儲等央行相繼降息，中東多國跟隨，全球利率下降支撐黃金。



但市場焦點在美國大選，特朗普勝選後，市場普遍猜測美聯儲降息步伐可能會更加緩慢，提振美元走強，令現貨黃金暴跌。



倘零售數據佳 將利好美元



隨著美國大選結果落定，美聯儲暫停降息押注升溫，黃金市場情緒普遍悲觀。本周需密切關注美國經濟形勢及美聯儲官員言論，尤其是美國通脹數據CPI（消費者物價指數）、PPI（生產者物價指數）、零售銷售和鮑威爾講話，從中探尋經濟形勢線索。通脹數據若高於預期，可能推動美元上漲，反之利於黃金。零售銷售也是美國經濟發展重要數據，大於預期利好美元利空金銀，反之亦然。



此外，投資者也要重點留意美聯儲，尤其是鮑威爾講話，以明晰美聯儲未來貨幣政策走向。



技術分析，周線圖上黃金價格向BOLL通道中軌回撤，KD死叉；日線圖價格處於BOLL中軌下方，KD金叉，暗示短期震蕩下行。關鍵支撐位於2618至2647.3美元，修正不破2618美元有反攻機會；主要阻力在2699至2734美元，突破2734美元有上攻可能。