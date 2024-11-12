中資科技股強勢　無懼美打壓

雖然美國不斷打壓中資科技企業，但中國科技仍能一直突破和進步。（大公報） 中評社香港11月12日電／大公報報導，美國愈是無理打壓，中國科技愈是突飛猛進。作為全球半導體設備供應商龍頭企業阿斯麥（ASML）高管亦相信，中國企業有能力生產先進芯片，打破“卡脖子”技術封鎖，中芯國際（00981）、小米集團（01810）、中興通訊（00763）等多只中資科技股昨日在跌市之中逆市上升，呈現強勢。



美國科技強國地位在全球正在急速下滑，這從象徵美國科技實力的波音航空航天發展連番受挫可以反映出來。繼兩名星際客機宇航員滯留大空，到明年2月轉乘競爭對手SpaceX飛船返回地球之後，由波音設計及製造的高軌道通信衛星突然在太空解體，該衛星投入服務僅8年，遠低於15至20年的使用壽命，令人質疑美國科研能力，逐步失去科技領先全球優勢。



美霸凌遭反噬 流失科研人才



近年美國科技霸凌變本加厲，不是集中精力做科研，只顧如何出茅招打擊對手，一再無理打壓，針對中國，據報美國當局要求台積電斷供中國企業7納米先進芯片，又對中國半導體和微電子、量子信息技術，以及人工智能等領域的投資設限，終必遭受反噬。事實是內地半導體龍頭企業中芯國際股價仍然不斷走高，今年累升近五成，主要受惠於芯片國產化。其實，在美國泛政治化的環境之下，已嚇走不少科學家，特別是華裔科學家，造成美國科研人才流失，對科技發展必然有負面影響，將進一步削弱美國科技強國地位。



中國科技自主勢頭強勁



值得留意的是，美國不斷阻撓中國科技發展，暴露出美國對自身科技實力的信心不足，特別是科技發展退步，以至被超前的恐懼日益加劇。不過，中國科技自立勢頭強勁，無懼美國技術封鎖，中國愈是受到打壓，科技愈是突飛猛進。中資科技股如中芯國際、小米集團、中興通訊昨日在恒指下跌逾300點的市況中逆市上升，反映資金持續押注看好中國科技發展，支持恒生科技指數年內上升逾20%，成為今年表現出眾指數之一，這與中國創新科技、產業技術攻關取得成果有密切關係。近期有關內地半導體產業在生產先進芯片領域上大突破的消息不脛而走，例如華為集團將推出的Mate 70新手機，可能搭載自家研發生產5納米芯片。



小米電動跑車 媲美保時捷



值得留意的是，中國創新科技能力持續增強，美國無理打壓注定徒勞無功。作為全球半導體設備供應商、製造生產先進芯片光刻機的阿斯麥行政總裁Christophe Fouquet亦公開力撐中國科技，相信中國企業或已有能力自產3納米、5納米等先進芯片，只是產量不多而已。若然如是，中國在先進芯片領域突破美國“卡脖子”技術封鎖有重大進展，難怪中芯國際股價呈現大強勢。



此外，中國新能源車產業發展強勁，3年成功造車的小米集團，推出SU7 Ultra豪華版電動跑車，由零加速100公里僅需1.97秒，設計最高時速350公里，性能優勢可以媲美，甚至超越保時捷，預售價達81.49萬元人民幣，市場初步反應不俗，令中國電動車繼續領跑全球，帶動小米集團股價年內大漲逾八成。



中國創科成果轉化商業應用步伐加快，成為中資科技股股價上升的主要動力來源，持續吸引外資加大押注中國。