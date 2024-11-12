港大攜手灣區低空經濟聯盟培育人才

香港大學與大灣區低空經濟聯盟昨日簽署合作備忘錄。（大公報） 中評社香港11月12日電／大公報報導，施政報告提出發展低空經濟，並會修例配合。民建聯及多個團體組成的大灣區低空經濟聯盟，昨日（11日）與香港大學簽署合作備忘錄，從學術、技術研究，及技術化落地等方面，共同推動大灣區成為全球低空經濟的先行者及示範區。



簽約儀式由聯盟創會會長、立法會議員、民建聯副主席葛珮帆，與香港大學副校長（研究）、工程學院及經濟及工商管理學院雙聘講座教授申作軍作雙方代表簽署。



根據協議，雙方同意在“教育”及“項目”上攜手合作，促進低空經濟領域的創新與實踐，通過整合雙方資源，共同開發和推廣先進的培訓課程和認證體系，建立一個持續的人才發展平台。



在“教育”合作方面，聯盟每年向港大推薦不超過10名符合條件的學生，進入攻讀港大低空科技工程理學碩士（MSc in Engineering in Low－Altitude Technology， MSc（LAT））課程，而聯盟會邀請在低空經濟領域的知名專家、企業家擔任課程的講者及研討會嘉賓，亦會安排企業參觀活動，使師生可以從第一身角度、深入瞭解低空經濟領域的實際應用與發展趨勢。此外，雙方亦將聯合舉辦研討會、講座及參觀等，加強學術界與業界之間的交流與合作。



在“項目”合作上，聯盟與港大會互相協助尋求資源，以推動低空經濟學術、技術研究及技術轉化落地，並在條件許可時共同實施項目。



將設低空經濟研究中心



香港大學將以工學院、理學院、經管學院及法律學院為核心成立“香港大學低空經濟研究中心”。這個中心還將和大灣區低空經濟聯盟、香港各兄弟院校合作打造一個聯合創新平台。港大將在2025年開設航空專業本科輔修以及低空技術碩士課程，將通過建立工業聯合實驗室、聘用資深從業工程師為學生輔導、授課及為業界培養研究生等方式，和香港、內地工業界展開深度合作。並將立刻著手開辟一條試驗航線，積累低空運營經驗，優化設計的飛行器，全面推動香港低空經濟的發展。



港大低空科技工程的理學碩士課程是全球首個在低空技術領域開設的碩士（LAT）課程，計劃於2025年9月展開。課程預計招收100名學生，教授無人機技術創新、商業運營等專業知識，塑造具備環球視野的專業低空技術人才。