富權：自願繳納“保護費”主動交出“投名狀”

中評社香港11月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：既是自願繳納“保護費”更是主動交出“投名狀”。以下為文章內容。



當贏取美國總統大選的候選人特朗普“不用蓬佩奧和黑莉”的話音剛落，曾經將“寶”押在蓬佩奧身上，並邀請蓬佩奧出席賴清德“五二零”就職典禮的民進黨當局，隨即透過英國《金融時報》放話，謂台灣當局研擬購買總值超過一百五十億美元的大批美國武器。報導中引用一名台灣資深“國安”官員的話說，台灣當局已經與特朗普團隊進行“非正式討論”，瞭解購入何種武器或許能展現台灣堅定投資“國防”的決心。報導引述多位知情人士的說法，清單包括六十架F－35戰鬥機、四架E－2D先進鷹眼預警機，十艘神盾級美軍退役軍艦，與四百枚愛國者飛彈等。



特朗普當選後，目前正在籌組其管治團隊班子中，即使是大政方針，也是提出了綱領性的所謂“十大政策”，尚未有時間和精力顧及具體而微的“對台售武”問題，可能甚至連框架性的策略，還要等待將俄烏戰爭、包括以色列與哈馬斯紛爭在內的中東戰爭“搞掂”之後，才能騰出身來處理。但由於民進黨當局在美國總統大選中“表錯情”，尤其是在被特朗普視為“背後捅刀”的蓬佩奧的身上“押錯寶”，為了掩飾自己的尷尬狼狽境地，在尚未有有效溝通渠道之下，就只好“事急馬行田”，以“大外宣”的方式，透過英國《金融時報》向特朗普求購軍事裝備。



當然，從更廣闊的背景看，台灣當局釋放這宗請求軍售意願信息，是對特朗普在競選期間，聲稱要台灣當局繳交“保護費”的回應，更是主動地向特朗普交出“投名狀”的表現。就是意圖在“太平洋大兩岸”的中美角力中，爭取在“台灣海峽小兩岸”中享受到美國賜予的“好處”。



或許，台灣當局的那些軍事“智囊”們，還有一個“實務主義”的想法，就是既然特朗普聲稱要結束俄烏戰爭及中東戰爭，作為特朗普“大金主”之一的美國軍火商們的“生意”可能會大不如前。倘台灣當局在此時及時地送上一份“大清單”，就可以彌補美國軍火商的“損失”，從而減輕特朗普對軍火商的歉疚壓力，間接討好特朗普，因而獲得特朗普對其進行“台獨”分裂活動時的“保護”。



還有更深一層的用意，就是意圖利用特朗普“無定向飛劍”的個性，向其提出嚴重抵觸《八一七公報》規定的軍購清單，讓特朗普在一時興起之下答允，就可拖特朗普“下水”，“指揮”特朗普挑戰三個《中美聯合公報》。



實際上，美方在《八一七公報》中明確向中方承諾，它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平，它準備逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。在作這樣的聲明時，美國承認中國關於徹底解決這個問題的一貫立場。為了使美國售台武器這個歷史遺留的問題，經過一段時間最終得到解決，兩國政府將盡一切努力，採取措施，創造條件，以利於徹底解決這個問題。

