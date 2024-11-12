無人機助巡查救援　港低空產業有可為

左圖：控制中心有兩幅墻面積的巨型屏幕，顯示該公司研發的“無人機遠程調度平台”系統。右圖：無人機產業潛力巨大。（大公報） 中評社香港11月12日電／大公報報導，行政長官新一份施政報告提出成立“發展低空經濟工作組”，據瞭解工作組已咨詢業界意見，並將於月內舉行會議，將就發展低空經濟研究建立低空空域法規、低空飛行應用場景及與內地對接等跨境配套，銳意改革，積極探索新業態、新產業，為經濟增長培育新動能。



香港的低空經濟，除了廣為人知的無人機匯演，其他低空產業尚未起步。記者走訪深、港兩地的無人機產業，瞭解已是全國“低空經濟第一城”的深圳，快速發展相關產業的密碼，為香港的因地制宜發展提供借鑒啟發。



走進一間工業無人機公司的深圳辦公室，控制中心有兩幅墻面積的巨型屏幕，顯示該公司研發的“無人機遠程調度平台”系統，巨屏左邊是在深圳已部署其公司的無人機智能機場，右邊屏幕則顯示在全國的工業無人機場的位置，包括廣東、福建、江蘇、浙江、湖南、湖北等二十多個省市。



實時監察無人機飛行軌跡



年僅25歲的創辦人李坤煌表示，在深圳的控制中心可遠程調度在全國任何地方有其公司的無人機，與香港常見的無人機匯演要技術員在現場控制的不同。系統的巨屏顯示正在做公園檢查的無人機鏡頭實時拍攝的畫面，鏡頭一轉是建築地盤的俯瞰畫面，他表示工業無人機多應用在應急、公安、消防、環保監測、建築物測量和預警等巡查巡檢，李坤煌說每年協助深圳政府發現200多宗火災或煙火。



他指示員工示範遠程操作工業無人機在深圳龍城公園的飛行。操作員先選定其中一條已批航線，巨屏左邊畫面呈現一個有5呎至6呎高的大箱子正是無人機智能機場，箱子的艙門打開，停放在內的無人機起飛，李坤煌解說無人機接收北斗衛星差分定位導航系統的信號，可實時看到無人機的飛行速度、高度、距離。



協助進行城市交通管理



巨屏的右邊畫面呈現無人機鏡頭拍攝的實時影像，以俯瞰角度拍攝深圳龍崗某一條十字路的交通狀況。在記者跟前的操作員放大無人機鏡頭30倍變焦，此時巨型屏幕清楚呈現該十字路面一輛行駛中的黑色私家車的車牌號碼：“（無人機鏡頭）可以對超過400米以外的影像看清楚，可看清楚車牌號碼，配合紅外線及AI 識別系統，進行城市交通管理，可實時看到車流量、車輛識別，有沒有違法停車、超速行駛”。李坤煌用鼠標遙控空中的無人機飛向三條行車路交界中的安全島，鏡頭瞄准一個穿黃衫的女士，實時追蹤她過了一條又一條的馬路，記者質疑是否洩露私隱，李坤煌說不會，拍不清人臉。他續指無人機能有效地協助交警進行城市治理，例如交通擠塞或交通意外，無人機便能從空中去查看塞車原因，到場拍攝取證。



李坤煌表示剛才示範在無人機遠程調度平台系統設置了恒常檢測任務，無人機便按時按刻自動飛行檢測。記者看到位於另一棟樓的巨大屏幕顯示深圳地圖上，數十個其公司的智能無人機場位置，包括散布在消防站、森林公園、鐵塔、水庫、以至派出所等等的無人機，正執行恒常的巡查工作，巨屏前的每台電腦有職員24小時輪更監控。李坤煌表示遇到緊急情況，他們在系統控制室進行調動，無人機便按照新規劃的航線飛行。



李坤煌正籌備在香港成立公司，今年3月與香港理工大學簽署校企合作協議，解決城市中的高精度定位與自動駕駛問題。他指出在城市特別是低空飛行最容易受到樓宇的遮擋影響定位信號，故需要融入其他的傳感器例如激光雷達、視覺傳感器等，其公司與理工大學合作，就是專門解決城市低空飛行問題。“發展低空經濟工作組”帶領人財政司副司長黃偉綸，日前發文指低空飛行活動可以廣泛應用在不同領域，例如救援、測量、物流、運輸等。



他指曾與香港消防處接觸，提供無人機巡檢方案：“香港若能用載荷量較大的無人機，我們發現哪處有火，聯動滅火無人機”。他續指深圳的海岸線用無人機巡查，因很多地方危險，巡查員難以到達，無人機不受地勢影響，可以隨時飛到任何地方將畫面回傳。