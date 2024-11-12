美媒預測共和黨將贏得眾議院控制權

中評社北京11月12日電／據央視新聞報導，當地時間11月11日，根據《國會山報》美國選舉預測機構“決策台總部”預測，美國共和黨預計將於11日獲得第218個眾議院席位，贏得眾議院控制權。



不過，美聯社的數據顯示共和黨目前贏得了214個眾議院席位，尚未達到贏得控制權的218個席位目標。